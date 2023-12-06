13.9 مليون سائح لدبي خلال 10 أشهر بنمو 22%

استقبل القطاع السياحي في دبي نحو 13.9 مليون سائح دولي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، بنمو 22%، مقارنة مع 11.4 مليون سائح دولي خلال الفترة المقابلة من عام 2022. وبزيادة 3% مقارنة مع أكتوبر 2019 ما قبل الجائحة، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، الامر الذي يؤكد على الأداء القوّي للقطاع السياحي للإمارة، وزيادة جاذبيتها لتكون الوجهة المفضّلة للعديد من الزوّار من شتّى أنحاء العالم.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة واصلت فنادق دبي تحقيق مستويات نمو ثابته حيث وصل معدل اشغال الغرف الفندقية الى 76% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، مقارنة مع متوسط اشغال 71% خلال نفس الفترة من العام الماضي، و74% متوسط اشغال خلال الفترة المقابلة من عام 2019.

وسجل الزوار الدوليون أكثر من 34.2 مليون ليلة مبيت خلال أول 10 أشهر من 2023 مقابل 30.4 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 12.5% مقارنة مع عام 2022، وبلغت مدة إقامة النزلاء بنهاية أكتوبر العام الجاري 3.8 ليالٍ فندقية مقابل 4 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022.

وكشفت البيانات أن معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية بلغ 488 درهماً مقارنة بـ 506 دراهم في الفترة ذاتها من 2022، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة الى 373 مقابل 362 درهماً في 2022، و295 درهما خلال نفس الفترة من عام 2019.

الطاقة الفندقية



وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، مع استمرار الافتتاحات الفندقية الجديدة، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية اكتوبر الماضي، 149 ألف غرفة فندقية، بنمو 3% مقارنة مع 144.7 ألف غرفة فندقية في الفترة المقابلة من 2022. وزاد عدد المنشآت الفندقية بنسبة 4% إلى 818 منشأة فندقية بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 790 منشأة في نهاية أكتوبر 2022.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 51.2 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 189 منشأة.

كما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة 29.2 ألف غرفة فندقية ضمن 278 منشأة فندقية، وبلغ عدد الشقق الفندقية الفخمة 13.57 ألف شقة ضمن 84 منشأة، لتستحوذ بذلك على 9% من حجم السوق الفندقية، في حين استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على نحو 9% من حجم السوق بنحو 12.5 ألف شقة ضمن 111 منشاة.

أبرز الأسواق



وتصدرت الهند قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي منذ بداية العام حتى أكتوبر 2023، مسجلة أكثر من 1.99 مليون زائر بنمو 39% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، تلتها المملكة المتحدة مسجلة أكثر من 954 ألف بنمو 15%، ثم السعودية بنحو 930 ألف زائر، تلتها روسيا بنحو 917 ألف زائر بنمو 67%، ثم جاءت سلطنة عمان في المركز الخامس بنحو 860 ألف زائر، وارتفع عدد الزوار من الولايات المتحدة بنسبة 32% الى 582 ألف زائر.

كما تصدرت الصين من حيث نسبة نمو عدد الزوار القادمين الى دبي والتي وصلت الى 287% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتسجل 522 ألف زائر مقابل 135 ألف زائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت المانيا في المركز الثامن بنحو 453 ألف زائر وبنمو 46%، ثم إيران في المركز التاسع بنحو 333 ألف زائر، ثم باكستان في المركز العاشر بنحو 286 ألف زائر.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحية في دبي أن أوروبا الغربية أوروبا الغربية حلت في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2023، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 18%، مقابل نسبة 16% لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و13% لروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 8%، وبلغت حصة الأميركتين 7%، وإفريقيا 4%، ومنطقة "أسترالاسيا" 2%.

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