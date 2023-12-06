12 عاماً سجناً و10 أعوام مراقبة.. عقوبة مغلظة تنتظر ألفيس في واقعة الاعتداء

طالب دفاع الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، والتي رفعت دعوى قضائية ضد اللاعب السابق لنادي برشلونة داني ألفيس، تتهمه خلالها بالاعتداء عليها جنسيًّا في ملهى ساتون الليلي في ديسمبر من العام الماضي، بسجن البرازيلي 12 عامًا.

وطالبت المحامية إستر غارسيا، التي تدافع عن الضحية، بعقوبة السجن لمدة 12 عامًا في حق اللاعب، في ضوء المحاكمة التي ستعقد في برشلونة.

بالإضافة إلى اتهامها له بالاعتداء الجنسي، تطالب المحامية إستر غارسيا اللاعب بدفع غرامة قدرها 13500 يورو، وذلك لتعويض موكلتها عن الإصابات التي تعرضت لها جراء الاعتداء.

وطالبت المحامية بفرض حظر على ألفيس من الاقتراب لمسافة 1000 متر عن الضحية، ومن التواصل معها بأي شكل من الأشكال لمدة 10 سنوات، وذلك بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 12 سنة، ومراقبة المتهم لمدة 10 سنوات بعد الإفراج عنه.

بالإضافة إلى ذلك، طالبت المحكمة باتخاذ تدابير لحماية الضحية يوم المحاكمة، مثل توفير مرافقة لها من قبل شخص مهني، وتجنب المواجهة البصرية مع المتهم، وإجراء المحاكمة في جلسة مغلقة.

في نفس السياق، طالب الادعاء العام بسجن ألفيس 9 سنوات، وتعويض الضحية بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك بناءً على مذكرته الخاصة بالقضية التي قدمها في نوفمبر الماضي.

وبحسب مكتب المدعي العام، فإن الاعتداء الجنسي الذي يُتَّهم به داني ألفيس، وقع ليلة 30 ديسمبر من عام 2022، في قاعة خاصة في ملهى "سوتون" الليلي ببرشلونة.

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