نهائي كوبا أمريكا 2024.. كلاسيكو مرتقب بين البرازيل والأرجنتين

تقام مراسم قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024، مساء غداً الخميس في مدينة ميامي الأمريكية.

وستقام النسخة المقبلة خلال الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو 2024، في 14 مدينة بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيشارك في البطولة 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والمكسيك وجامايكا وبنما من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وبحسب مراسل قناة "TYC" سبورتس الأرجنتينية،

لن تكون هناك احتمالات لمواجهة بين المنتخبين الكبيرين البرازيل والأرجنتين بمنافسات كوبا أمريكا 2024،

إلا في المباراة النهائية فقط.

وسيتحدد آخر فريقين متأهلين لكوبا أمريكا 2024، من خلال ملحق سيقام 23 مارس المقبل.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، حدد تصنيف المنتخبات بوضع الأرجنتين حامل اللقب، ووصيفه البرازيل وأمريكا والمكسيك في التصنيف الأول، بينما يضم الوعاء الثاني أوروغواي، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، ويضم التصنيف الثالث تشيلي، وبنما، وفنزويلا، وباراغواي، ويتواجد في الرابع والأخير جامايكا، وبوليفيا، مع آخر فريقين متأهلين من الملحق.

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