على شفا جائحة .. التشيك تسجل 2000 حالة إصابة بكوفيد19 يومياً دون خطورة

ذكر موقع "نوفينكي" الإخباري التشيكي أن التشيك على شفا جائحة أمراض تنفسية، حيث أن مرض كوفيد19 ، حاليا أكثر أشكال العدوى شيوعا.

وهناك حاليا حوالي ألفي حالة إصابة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، في البلاد، يوميا، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأربعاء.

غير أنه بخلاف ما حدث في السنوات الماضية، فإن معظم المرضى لا يعانون من مضاعفات خطيرة، كما أن علاج المرضى في المستشفيات أمر غير معتاد، حسب الموقع الإخباري التشيكي.

ويبلغ معدل الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة 1457 مريضا لكل 100 ألف من السكان، ويحدث الوباء عندما يتجاوز عدد المرضى ما بين 1600 و1700.





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