أردوغان: تركيا ترفض خطة المنطقة العازلة لقطاع غزة

نقلت تقارير عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله اليوم الأربعاء إن تركيا ترفض خططا لإقامة منطقة عازلة في غزة بعد انتهاء القتال في القطاع، مضيفا أن مثل هذه الخطة "لا تحترم" الفلسطينيين.

كانت رويترز قد ذكرت الأسبوع الماضي أن إسرائيل أرسلت خططا بشأن المنطقة العازلة إلى عدة دول عربية وتركيا.

وذكرت قناة خبر تورك ووسائل إعلام أخرى أن أردوغان قال في حديث مع صحفيين على طائرة عائدة من قطر إن مستقبل غزة بعد الحرب يقرره الشعب الفلسطيني وإن إسرائيل يجب أن تعيد الأراضي التي تحتلها.

وقال أيضا إن الدعم الغربي لإسرائيل، وتحديدا من الولايات المتحدة، هو الذي تسبب في الوضع الحالي بالمنطقة، وحذر إسرائيل من ملاحقة أعضاء حماس في تركيا، قائلا إن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا للغاية مقابل ذلك.





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