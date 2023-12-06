أردوغان: تركيا ترفض خطة المنطقة العازلة لقطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
نقلت تقارير عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله اليوم الأربعاء إن تركيا ترفض خططا لإقامة منطقة عازلة في غزة بعد انتهاء القتال في القطاع، مضيفا أن مثل هذه الخطة "لا تحترم" الفلسطينيين.
كانت رويترز قد ذكرت الأسبوع الماضي أن إسرائيل أرسلت خططا بشأن المنطقة العازلة إلى عدة دول عربية وتركيا.
وذكرت قناة خبر تورك ووسائل إعلام أخرى أن أردوغان قال في حديث مع صحفيين على طائرة عائدة من قطر إن مستقبل غزة بعد الحرب يقرره الشعب الفلسطيني وإن إسرائيل يجب أن تعيد الأراضي التي تحتلها.
وقال أيضا إن الدعم الغربي لإسرائيل، وتحديدا من الولايات المتحدة، هو الذي تسبب في الوضع الحالي بالمنطقة، وحذر إسرائيل من ملاحقة أعضاء حماس في تركيا، قائلا إن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا للغاية مقابل ذلك.
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