Wednesday, 06 December 2023 02:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس وزراء بريطانيا السابق يخضع لاستجواب بشأن تعامله مع كورونا

12/6/2023 5:29:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المقرر أن يخضع رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، بوريس جونسون، لبداية استجواب لمدة يومين بشأن طريقة تعامله مع مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث سيمثل أمام لجنة التحقيق المعنية بقضايا "كوفيد-19" في المملكة المتحدة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الاربعاء.

ويأتي ذلك بعد أن نفى رئيس الوزراء السابق، حذف رسائل على تطبيق "واتساب"، بعد أن تبين أنه لم يتمكن من تزويد التحقيقات بأي اتصالات خلال الفترة من فبراير وحتى يونيو من عام 2020.

ومن المتوقع أن يؤدي ظهور جونسون المرتقب، إلى إقراره بارتكاب حكومته لأخطاء خلال تعاملها مع مكافحة الفيروس المميت، إلا أنه يصر على أن قرارات الحكومة أنقذت الأرواح في نهاية الأمر.

ووفقا للتقارير، سوف يصر جونسون أيضا على أنه اتبع نصائح الخبراء ولم يفرض إغلاقا في البلاد بسرعة أكبر من اللازم.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN06122023000110011019ID1107545677

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث