رئيس وزراء بريطانيا السابق يخضع لاستجواب بشأن تعامله مع كورونا

من المقرر أن يخضع رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، بوريس جونسون، لبداية استجواب لمدة يومين بشأن طريقة تعامله مع مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث سيمثل أمام لجنة التحقيق المعنية بقضايا "كوفيد-19" في المملكة المتحدة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الاربعاء.

ويأتي ذلك بعد أن نفى رئيس الوزراء السابق، حذف رسائل على تطبيق "واتساب"، بعد أن تبين أنه لم يتمكن من تزويد التحقيقات بأي اتصالات خلال الفترة من فبراير وحتى يونيو من عام 2020.

ومن المتوقع أن يؤدي ظهور جونسون المرتقب، إلى إقراره بارتكاب حكومته لأخطاء خلال تعاملها مع مكافحة الفيروس المميت، إلا أنه يصر على أن قرارات الحكومة أنقذت الأرواح في نهاية الأمر.

ووفقا للتقارير، سوف يصر جونسون أيضا على أنه اتبع نصائح الخبراء ولم يفرض إغلاقا في البلاد بسرعة أكبر من اللازم.





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