دبي تحتضن أول برج سكني يحمل علامة «مرسيدس بنز» في العالم

يواصل القطاع العقاري في دبي استقطاب نخبة العلامات التجارية العالمية الفاخرة، وفي مقدمتها شركات السيارات الفارهة، حيث أعلن العديد من المطورين العقاريين المحليين خلال الفترة الماضية عن العديد من المشاريع بالشراكة مع هذه العلامات العالمية مثل باجاني وبوغاتي واستون مارتن.



واليوم، كشفت كل من مجموعة «بن غاطي العقارية»، وشركة «مرسيدس بنز» الألمانية، عن أول مشروع عقاري على مستوى العالم تحت مسمى «مرسيدس بنز بليسز/ بن غاطي».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري محمد بن غاطي في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن عمليات إنشاء المشروع بدأت بالفعل بعد اكتمال مرحلة التصميم، ويصل ارتفاع المشروع إلى 341 متراً تضم 65 طابقاً، ويتكون من وحدات بنتهاوس وشقق سكنية.

وأضاف بن غاطي إن الشركة منحت عقد تطوير المشروع لشركة مقاولات إماراتية، وسيتم تطويره في منطقة داون تاون في دبي بجانب برج خليفة، ومن المتوقع تسليم البرج واكتمال عمليات الإنشاء في 2026.

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