دوري التنس العالمي يعلن عن ميتيورا ديفلوبرز كراعي رئيسي لموسمه الثاني في أبوظبي

(MENAFN
- Seven Media) الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، 17 نوفمبر 2023: أعلن منظمو دوري التنس العالمي اليوم أن شركة ميتيورا ديفلوبرز، الشركة الرائدة في مجال العقارات الفاخرة، ستكون الراعي الرئيسي للنسخة الثانية من البطولة، والتي تقام في أبوظبي أواخر ديسمبر المقبل.
ومن خلال هذه الشركة الاستراتيجية، ستسهم شركة ميتيورا ديفلوبرز بتعزيز حضور دوري التنس العالمي في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تزامناً مع انتقال الحدث الرياضي البارز إلى الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، والذي سيقام في الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر بمشاركة نخبة من نجوم التنس العالميين بما في ذلك إيغا شفيونتيك، المتصدّرة للتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات حالياً.
تأسست شركة ميتيورا ديفلوبرز على يد برافين شارما، إلى جانب عمر العمور، الذان يمتلكان خبرة واسعة في مجال العقارات والبناء، واكتسبت الشركة سمعة مميزة في قطاع التطوير العقاري بفضل تخططيها الرائد وأعمالها الإنشائية عالمية المستوى. وتشمل محفظة الشركة أكثر من 1,000 وحدة قيد الإنشاء في خمسة مشاريع في قرية جميرا الدائرية وغيرها من المواقع الرائدة في جميع أنحاء إمارة دبي.
وتعليقاً على هذه الإعلان، قال برافين شارما، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتيورا ديفلوبرز: “سعداء بانضمامنا إلى دوري التنس العالمي كراعي رئيسي للحدث الذي يلتقي فيه التميز مع روح المنافسة. يعتمد الفوز في رياضة التنس، كما هو الحال في قطاع العقارات، على استخدام الاستراتيجية الصحيحة، والدقة، والالتزام بتقديم أداء لا مثيل له، لذلك فإن هذه الشراكة تتماشى تماماً مع روحنا المُرتكزة على تقديم أقصى مستويات التميّز، ونتطلع إلى تعاون مُثمر داخل وخارج أرضية الملعب".
من جانبه، قال راهول ساكسينا، الرئيس التنفيذي للعمليات في دوري التنس العالمي: “يسعدنا الترحيب بشركة ميتيورا ديفلوبرز كراعي رسمي رئيسي للموسم الثاني من دوري التنس العالمي. مع أكثر من 15 عاماً من الخبرة في القطاع العقاري، أصبحت ميتيورا ديفلوبرز واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الفاخر في دولة الإمارت العربية المتحدة، وتمكنت من جلب المزيد من التميّز للقطاع. ونتطلع من خلال هذا التعاون لتقديم نسخة لا تُنسى من الحدث العالمي في غضون الأسابيع القليلة القادمة".
يشار إلى أن منظمي دوري التنس العالمي كانوا قد أعلنوا في وقت سابق عن مشاركة نخبة من لاعبي التنس العالميين في الموسم الثاني من البطولة، بما في ذلك إيغا شفيونتيك وأرينا سابالينكا وويلينا ريباكينا، المصنفات الأولى والثانية والرابعة عالمياً على الترتيب، بالإضافة إلى مشاركة المصنّف الثالث عالمياً، دانييل ميدفيديف، إلى جانب كل من آندريه روبليف وستيفانوس تسيتسيباس، في منافسات النسخة الثانية من الحدث العالمي.
كما تشهد الفعالية الرياضية والترفيهية أيضاً، إحياء عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالميين الحائزين على جوائز لأمسيات غنائية مميزة خلال الأيام الثلاثة الأولى من البطولة، بما في ذلك نجم الراب العالمي 50 Cent، ونجمي الـR&B إيكون وني-يو، وكل من فرقة UB40 مع النجم آلي كامبل، وفرقة The Original Wailers مع النجم آل أندرسون، وفرقة Trojan Sound System.
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