MENAFN - Palestine News Network ) الحرب على غزة تدخل شهرها الثالث... أكثر من 16 ألف شهيدوجيش الاحتلال يوسّع توغّله في خانيونس





استشهاد الشاب أحمد نظمي غانم (30 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوع في طولكرم





أصيب، صباح اليوم اربعة مواطنين أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائىيلي، في مخيم بلاطة، شرق نابلس.





الاحتلال يهدم منزلامأهولا ويشق طريقا استعماريا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم





0:1تقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاربعاء غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة







