(MENAFN
- Palestine News Network )
الحرب على غزة تدخل شهرها الثالث... أكثر من 16 ألف شهيد
وجيش الاحتلال يوسّع توغّله في خانيونس
استشهاد الشاب أحمد نظمي غانم (30 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوع في طولكرم
أصيب، صباح اليوم اربعة مواطنين أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائىيلي، في مخيم بلاطة، شرق نابلس.
الاحتلال يهدم منزلا
مأهولا ويشق طريقا استعماريا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم
0:1تقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاربعاء غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة
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