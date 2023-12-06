الأمم المتحدة: نزوح نحو 85% من سكان قطاع غزة بفعل هجمات إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن نحو 85% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين بفعل هجمات إسرائيل المتواصلة للشهر الثالث.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“الأونروا” أن ما يقرب من 1.9 مليون شخص في غزة (من أصل 2.3 مليون نسمة)، أصبحوا نازحين داخلياً.

وتم تسجيل ما يقرب من 1.2 مليون من هؤلاء النازحين في 156 منشأة تابعة للأونروا في جميع أنحاء قطاع غزة، منهم حوالي مليون مسجلون في 99 ملجأ للأونروا في وسط وجنوب قطاع غزة.

ويقدر أن 191 ألف نازح آخر يقيمون في 124 مدرسة عامة ومستشفى، وكذلك في أماكن أخرى مثل قاعات الزفاف والمكاتب والمراكز المجتمعية، وتستضيف العائلات الباقين أو يعيشون في العراء بالقرب من الملاجئ.

وبحسب الأمم المتحدة فإنه بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في ملاجئ الأونروا في الجنوب، حدثت زيادات كبيرة في بعض الأمراض والحالات المعدية مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهابات الجلد والحالات المرتبطة بالنظافة، إلى جانب تقارير أولية عن تفشي الأمراض، بما في ذلك التهاب الكبد الوبائي (أ).

كما أثيرت مخاوف بشأن الفئات الضعيفة من الأشخاص الذين يعانون من ظروف المأوى الصعبة، وهذا يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، أو اللاتي أنجبن حديثاً، أو المرضعات، والأشخاص الذين يتعافون من الإصابات أو العمليات الجراحية، والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وفي الأول من الشهر الجاري، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي خريطة مفصلة على الإنترنت، حيث تم تقسيم قطاع غزة إلى مئات المناطق الصغيرة، وبحسب ما ورد، تهدف الخريطة إلى تسهيل أوامر إجلاء الأشخاص إلى مناطق محددة قبل استهدافهم.

وفي اليومين التاليين، تم تحديد مناطق مختلفة، تشمل حوالي 28% من قطاع غزة، للإخلاء، وتتأثر قدرة السكان على الوصول إلى هذه المعلومات بسبب الانقطاعات المتكررة في الاتصالات ونقص الكهرباء لشحن الأجهزة الإلكترونية.

وجرى رصد وصول عشرات الآلاف من النازحين إلى رفح جنوب قطاع غزة قرب الحدود من مصر، بعد إنذارات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء من مدينة خان يونس.

وقالت منظمات إغاثية إن الملاجئ في مدينة رفح تجاوزت طاقتها الاستيعابية بكثير، ما أجبر معظم النازحين الوافدين حديثا على الاستقرار في الشوارع وفي الأماكن الفارغة في جميع أنحاء رفح.

وخصص جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة تغطي حوالي 20% من مدينة خان يونس للإخلاء الفوري، وصدرت في الأيام السابقة أوامر إخلاء مماثلة لمنطقة واسعة شرق المدينة.

وتشكل هذه المناطق في محافظة خان يونس مجتمعة حوالي 22% من مساحة قطاع غزة، وقبل الحرب كانت هذه القرى موطناً لحوالي 381 ألف شخص، ويقيم هناك 245 ألف نازح إضافي في 71 ملجأ إلى جانب آخرين يقيمون مع عائلات مضيفة.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن“استئناف الأعمال العدائية في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تهدد بالفعل بإرهاق السكان المدنيين”.

وأشار البرنامج العالمي إلى أن“تجدد القتال يجعل توزيع المساعدات شبه مستحيل ويعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر”.

واستأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة يوم الجمعة الماضي بعد أسبوع من الهدنة، واستشهد أكثر من 16 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



