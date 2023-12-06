الصحة العالمية: مقتل طفل كل 10 دقائق في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) PNN- قال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن طفلاً واحداً يُقتل ​​كل 10 دقائق في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان من قبل إسرائيل منذ 7 من أكتوبر الماضي.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بيبركورن، أمس الثلاثاء، في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وأضاف بهذا الخصوص: أعتقد أننا قريبون من أحلك لحظة في تاريخ البشرية. نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وأوضح أن ما يقرب من 16 ألف شخص قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وأن أكثر من 60% منهم نساء وأطفال.

كما ذكر ممثل منظمة الصحة أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت أيضاً عن إصابة أكثر من 42 ألف شخص بالقطاع المحاصر.

وقال بيبركورن إن الوضع في القطاع يزداد

سوءا كل ساعة مع تكثيف إسرائيل القصف على الجنوب حول مدينتي خان

يونس ورفح.





وأوضح أن المساعدات الإنسانية التي تصل غزة "قليلة للغاية" وأن الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ إزاء ضعف النظام الصحي بالقطاع المكتظ بالسكان مع تحرك المزيد من الناس جنوبا هربا من القصف.

ومضى قائلا "سنشهد نفس النمط الذي حدث في الشمال" في إشارة إلى منطقة شمال غزة تعرضت لقصف شديد وانقطعت عنها الإمدادات الإنسانية تقريبا.

وأضاف ممثل منظمة الصحة "أريد أن أوضح أننا بصدد كارثة إنسانية متزايدة".

ومن جانبه ذكر توماس وايت مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة أن أوامر صدرت لأكثر من 600 ألف نسمة بالانتقال من أماكنهم للنجاة من القصف.

وكتب وايت على منصة إكس "رفح التي يبلغ عدد سكانها 280 ألف نسمة وتستضيف بالفعل حوالي 470 ألف نازح داخليا لن تتمكن من التكيف مع وضع يتضاعف فيه عدد النازحين إليها إلى المثلين".





وقال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن المناطق التي صنفتها إسرائيل آمنة في غزة لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية، محذرا من أن عدم وجود صرف صحي ومأوى يتسبب في بيئة مثالية لتفشي الأمراض.

وذكر للصحفيين عبر رابط فيديو من القاهرة بعد زيارة غزة أنه "تكون (هناك) منطقة آمنة عندما تضمن توفير الغذاء والماء والدواء والمأوى".

وأضاف إلدر "رأيت بنفسي أن هذه الأشياء غير موجودة على الإطلاق".

ومضى قائلا "لن ينقذ أطفال غزة الآن إلا وقف إطلاق النار".

وعاد بيبركورن ليقول إنه منظمته نفذت أمرا إسرائيليا بإزالة الإمدادات من المستودعات في خان يونس. وأضاف أن المنظمة أُبلغت بأن المنطقة "ستصبح على الأرجح ساحة قتال نشط الأيام المقبلة".





وقال أيضا "نريد أن نتأكد من أننا قادرون بالفعل على توصيل الإمدادات الطبية الأساسية".

ومن ناحية أخرى، ناشد المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أول أمس إسرائيل سحب هذا الأمر. ونفت الأخيرة أنها طلبت إخلاء المستودعات.

المصدر : الجزيرة + الأناضول + رويترز



