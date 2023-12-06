إسرائيل توجه رسالة لمصر حول الحدود مع قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشفت قناة i24NEWS الإسرائيلية، إن السلطات الإسرائيلية نقلت رسالة إلى مصر أكدت خلالها على عدم إلحاق أي أضرار بحدود مصر مع قطاع غزة.

وأوضحت القناة العبرية أن هذا جاء خلال زيارة لوفد أمني إسرائيلي إلى مصر أول أمس الاثنين والذي حاول تقديم تطمينات الى مصر حول العمليات العسكرية جنوب غزة.

وزار الوفد الإسرائيلي برئاسة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية غسان عليان العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة مجموعة من الملفات المرتبطة بالتطورات الميدانية.

وضم الوفد الإسرائيلي مسؤولا من جهاز الموساد، ووصل على متن طائرة خاصة في زيارة استمرت لعدة ساعات.

وحاول الوفد الإسرائيلي تقديم تطمينات الى مصر حول العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة والتي بدأها الجيش الإسرائيلي بعد انهيار الهدنة المؤقتة، وأشار الى أن الوفد اجتمع مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل وناقشوا خلال اجتماعهم إجراءات مرتبطة بدخول شاحنات المساعدات الى قطاع غزة.

ووفق i24NEWS فإن مهمة الوفد الأساسية كانت الرد على تساؤلات مصرية حول التحركات الميدانية الأخيرة للجيش الإسرائيلي جنول القطاع وتأثير هذه التحركات على مصر.

وأكد الوفد الأمني الإسرائيلي أن "الحكومة الإسرائيلية حريصة على عدم إلحاق أضرار بمصر خلال عملياتها العسكرية في جنوب غزة، وأن هناك تشديدات على القوات التي تنشط هناك بأنه يجب توخي الحذر لتجنب أية أخطاء قد تؤدي الى وقوع أضرار على الأراضي والحدود المصرية".

وأكد الوفد أيضا على إعادة النظر في إجراءات المراجعة والتفتيش على معبر نيتسانا/العوجة لتسهيل مرور شاحنات المساعدات وعدم تكدسها، وذلك بعد إبداء مصر استياءها من تكدس المئات منها عند المعبر لعدة أيام خلال الهدنة".