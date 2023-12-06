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طوباس: تشييع جثماني الشهيدين عبد الرحمن بني عودة ومعاذ زهران إلى مثواهما الأخير

12/6/2023 5:17:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- شيع أهالي محافظة طوباس، اليوم الأربعاء، جثماني الشهيدين عبد الرحمن بني عودة ومعاذ زهران، اللذين استُشهدا برصاص الاحتلال، جنوب طوباس.

وانطلق موكب التشييع للشهيدين من مستشفى طوباس التركي الحكومي، في مسيرة جابت شوارع مدينة طوباس، ثم إلى منزلي ذويهما، حيث ألقيت نظرة الوداع عليهما، وأُديت صلاة الجنازة، قبل أن تتم مواراتهما الثرى في مسقط رأسيهما.

يُذكر أن الشهيدين استُشهدا برصاص الاحتلال، فجر اليوم، خلال اقتحامها بلدة طمون، ومخيم الفارعة جنوب طوباس، كما أصيب 11 مواطنا بالرصاص الحي، وشظايا الرصاص الحي خلال اقتحام المنطقتين.


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