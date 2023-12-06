طوباس: تشييع جثماني الشهيدين عبد الرحمن بني عودة ومعاذ زهران إلى مثواهما الأخير

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- شيع أهالي محافظة طوباس، اليوم الأربعاء، جثماني الشهيدين عبد الرحمن بني عودة ومعاذ زهران، اللذين استُشهدا برصاص الاحتلال، جنوب طوباس.
وانطلق موكب التشييع للشهيدين من مستشفى طوباس التركي الحكومي، في مسيرة جابت شوارع مدينة طوباس، ثم إلى منزلي ذويهما، حيث ألقيت نظرة الوداع عليهما، وأُديت صلاة الجنازة، قبل أن تتم مواراتهما الثرى في مسقط رأسيهما.
يُذكر أن الشهيدين استُشهدا برصاص الاحتلال، فجر اليوم، خلال اقتحامها بلدة طمون، ومخيم الفارعة جنوب طوباس، كما أصيب 11 مواطنا بالرصاص الحي، وشظايا الرصاص الحي خلال اقتحام المنطقتين.
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