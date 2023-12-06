الاحتلال يهدم منزلين وحظيرتي أغنام في جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين وحظيرتي أغنام في جنوب محافظة الخليل.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع أم قصة في بادية يطا وهدمت منزلا مساحته 150 مترا مربعا ويقطنه الموطن محمد يوسف طعيمات وعائلته المكونة من 30 فردا وحظيرة أغنام لماشيته، كما هدمت منزلا مساحته 160 مترا مربعا ويقطنه المواطن محمد إبراهيم الأتيمين وعائلته المكونة من 25 فردا وحظيرة أغنام.
يُذكر أن الاحتلال صعد اعتداءاته بحق المواطنين في يطا وقرى وخرب ومسافر جنوب الخليل، من خلال هدم المنازل والمنشآت، ومنع المواطنين من البناء، وحرمانهم من الكهرباء ومياه الشرب، لحملهم على الهجرة عن منازلهم وترك أراضيهم لصالح توسيع البؤر الاستعمارية.
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