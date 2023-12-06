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روح الروح.. احتفالية لافتة للنجم المصري كوكا تضامنا مع غزة (شاهد)

12/6/2023 5:16:46 AM
(MENAFN- Amman Net) احتفل النجم المصري أحمد حسن "كوكا"، مهاجم نادي بنديك سبور التركي، بتسجيله هدفا، عبر التضامن مع شهداء قطاع غزة بطريقة لافتة، الثلاثاء.

وبعد تسجيله أول أهدافه مع فريقه بعد العودة من الإصابة، كشف "كوكا" عن قميصه الداخلي الذي طبع عليه صورة المواطن الفلسطيني خالد نبهان مع حفيدته التي استشهدت، ووصفها بـ"روح الروح".

وكتب "كوكا" على القميص عبارة "روح الروح.. هذي روح الروح"، التي رددها المواطن الفلسطيني المكلوم باستشهاد حفيدته وحفيده في القصف على غزة.

وحظيت صورة "كوكا" بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل، لا سيما أن النجم المصري من أبرز اللاعبين الذين تضامنوا مع غزة بعبارات واضحة، ورفض المجازر الإسرائيلية.

يشار إلى أن "كوكا" سجل ثلاثية في مباراة فريقه، الذي تفوق بخمسة أهداف لثلاثة على إسبارتا، في الدور الرابع من كأس تركيا.

ويعد أحمد حسن كوكا (30 عاما) من اللاعبين المصريين الذين غادروا البلاد وهم في سن صغيرة، إذ انتقل إلى ريو آفي البرتغالي قادما من الأهلي بسن الـ18، قبل أن يتنقل بين سبورتينغ براغا، وأولمبياكوس اليوناني، فيما حط الرحال بالسنوات الثلاث الأخيرة في تركيا، وتنقل بين قونيا سبور، وألانيا سبور، وحاليا بنديك سبور.

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