روح الروح.. احتفالية لافتة للنجم المصري كوكا تضامنا مع غزة (شاهد)

(MENAFN
- Amman Net) احتفل النجم المصري أحمد حسن "كوكا"، مهاجم نادي بنديك سبور التركي، بتسجيله هدفا، عبر التضامن مع شهداء قطاع غزة بطريقة لافتة، الثلاثاء.
وبعد تسجيله أول أهدافه مع فريقه بعد العودة من الإصابة، كشف "كوكا" عن قميصه الداخلي الذي طبع عليه صورة المواطن الفلسطيني خالد نبهان مع حفيدته التي استشهدت، ووصفها بـ"روح الروح".
وكتب "كوكا" على القميص عبارة "روح الروح.. هذي روح الروح"، التي رددها المواطن الفلسطيني المكلوم باستشهاد حفيدته وحفيده في القصف على غزة.
وحظيت صورة "كوكا" بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل، لا سيما أن النجم المصري من أبرز اللاعبين الذين تضامنوا مع غزة بعبارات واضحة، ورفض المجازر الإسرائيلية.
يشار إلى أن "كوكا" سجل ثلاثية في مباراة فريقه، الذي تفوق بخمسة أهداف لثلاثة على إسبارتا، في الدور الرابع من كأس تركيا.
ويعد أحمد حسن كوكا (30 عاما) من اللاعبين المصريين الذين غادروا البلاد وهم في سن صغيرة، إذ انتقل إلى ريو آفي البرتغالي قادما من الأهلي بسن الـ18، قبل أن يتنقل بين سبورتينغ براغا، وأولمبياكوس اليوناني، فيما حط الرحال بالسنوات الثلاث الأخيرة في تركيا، وتنقل بين قونيا سبور، وألانيا سبور، وحاليا بنديك سبور.
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