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تدميرها خيال علمي.. مسؤول إسرائيلي: أنفاق حماس أكبر من شبكة قطار لندن

12/6/2023 5:16:45 AM
(MENAFN- Amman Net) نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تقديرات تشير إلى أن شبكة أنفاق حركة حماس في غزة، أكبر من شبكة قطارات أنفاق العاصمة البريطانية لندن.

ورأت الصحيفة، أن التعامل مع أنفاق "حماس" في قطاع غزة هو الجانب الأصعب في مهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب "فايننشال تايمز"، فإن أنفاق "حماس" محصنة ضد طائرات الاستطلاع بدون طيار والعديد من القدرات الإسرائيلية الأخرى بما في ذلك الضربات الجوية، ويعتقد أن حماس تحتفظ فيه بترسانتها الصاروخية، إضافة إلى أكثر من 130 جنديا وضابطا حاليا وسابقا واحتياطيا أسرى لديها.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمني سابق لدى الكيان القول إن كلمة "أنفاق" لا تعبر عن ما أنشأته "حماس" تحت قطاع غزة، واصفا إياها بـ"المدن تحت الأرض".

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمني، أن تقديرات جيش الاحتلال تشير إلى أن شبكة أنفاق "حماس" بغزة أكبر من شبكة قطار أنفاق لندن.

ووصف يوتشيفيد ليفشيتز، وهو رهينة يبلغ من العمر 85 عاماً أفرجت عنه "حماس" في أكتوبر الماضي، شبكة الأنفاق بأنها "شبكة عنكبوتية" متقنة يمتد طولها لكيلومترات مع قاعات كبيرة تكفي لاستيعاب 25 شخصا.

وبينما لم يوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي خططه لتدمير أنفاق غزة بشكل كامل، نقلت "فايننشال تايمز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تدمير أنفاق غزة أشبه بالخيال العلمي، رغم ما تنفقه الحكومة الإسرائيلية من موارد لإيجاد حلول لتحقيق هذا الهدف.

يشار إلى أن المتحدث باسم حكومة الاحتلال إيلون ليفي، وصف الأنفاق التي تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها فريدة من نوعها.

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