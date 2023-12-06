عاجل: القطاونة يستهجن تأخر اللجنة القانونية بإلغاء الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني

MENAFN - Amman Net) وجّه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات بالتواصل مع كافة النواب وخاصة القانونيين منهم (عبدالمنعم العودات وصالح العرموطي)، من أجل متابعة مستجدات قرار المجلس السابق بمراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني.

جاء ذلك بعد كلمة النائب أحمد القطاونة في بداية الجلسة، والتي طالب بها مجلس النواب بأن يكون على قدر المسؤولية فيما يتعلق بالاتفاقيات مع الكيان الصهيوني.وقال القطاونة إن المجلس حوّل ملف الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني إلى اللجنة القانونية منذ نحو شهر، وأمهلها أسبوعا لتقديم التوصيات بخصوصها، دون أن يحدث شيء حتى اللحظة.وطالب القطاونة النواب بالتصويت فورا على إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني.ورحّب القطاونة بقرار الحكومة الافراج عن المتهمين بقضايا دعم المقاومة في فلسطين، آملا الافراج عن البقية.