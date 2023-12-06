عاجل: القطاونة يستهجن تأخر اللجنة القانونية بإلغاء الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني

(MENAFN
- Amman Net) وجّه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات بالتواصل مع كافة النواب وخاصة القانونيين منهم (عبدالمنعم العودات وصالح العرموطي)، من أجل متابعة مستجدات قرار المجلس السابق بمراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني.
جاء ذلك بعد كلمة النائب أحمد القطاونة في بداية الجلسة، والتي طالب بها مجلس النواب بأن يكون على قدر المسؤولية فيما يتعلق بالاتفاقيات مع الكيان الصهيوني.وقال القطاونة إن المجلس حوّل ملف الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني إلى اللجنة القانونية منذ نحو شهر، وأمهلها أسبوعا لتقديم التوصيات بخصوصها، دون أن يحدث شيء حتى اللحظة.وطالب القطاونة النواب بالتصويت فورا على إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني.ورحّب القطاونة بقرار الحكومة الافراج عن المتهمين بقضايا دعم المقاومة في فلسطين، آملا الافراج عن البقية.
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