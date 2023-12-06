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مصادر ترجح شروع مجلس النواب بالقراءة الأولى لمشروع موازنة 2024 في غضون أسبوع إلى أسبوعين

12/6/2023 5:16:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
رجحت مصادر نيابية أن يشرع مجلس النواب بالقراءة الأولى على مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2024 في غضون أسبوع إلى أسبوعين كحد أقصى.
وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن النواب سيستمعون إلى خطاب الموازنة العامة الذي يلقيه وزير المالية قبل إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة (اللجنة المالية) والتي ستشرع بدورها بمناقشته مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية قبل إرساله إلى المجلس وعرضه تحت القبة للتصويت عليه.
وأضافت المصادر أن مناقشات مشروع قانون الموازنة في اللجنة المالية وتحت القبة قد تمتد إلى بداية العام المقبل.
وأشارت إلى أن الحكومة كانت أرسلت في وقت سابق مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2024 وهو بحوزة المجلس بيد أن المجلس لم يبدأ بالسير بالإجراءات الدستورية.
وكانت أعلنت الحكومة نهاية تشرين الثاني الماضي مشروع الموازنة للعام المقبل بعجز متوقع قيمته 812 مليون دينار، مقارنة مع عجز بـ 1.862 مليار دينار للعام الماضي.
وقال وزير المالية محمد العسعس إن إجمالي النفقات العامة في 2024 يبلغ 12.37 مليار دينار مقارنة مع 11.4 مليار دينار عام 2023.
وتبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة بحسب مشروع الموازنة الجديدة نحو 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن عام 2023.




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