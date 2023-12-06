يديعوت أحرونوت: أهالي الأسرى المتحتجزين يطالبون باتفاق عاجل للإفراج عن ذويهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن ممثلي أهالي المختطفين بغزة بعثوا رسالة لمجلس الحرب تطالب بالتوصل لاتفاق عاجل للإفراج عنهم
والتقى رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم امس بعائلات الرهائن الذين افرجت عنهم حماس في مواجهة وصفها بعض الحاضرين بأنها كانت صاخبة ومليئة بالغضب
وقد أثارت كلمة نتنياهو غضب الحاضرين الذين وصفوها بأنها ضرب من المغالطات و"مسرحية هزلية"، وفيها "إهانة لذكاء عائلات الأسرى"
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن أحد الحاضرين قوله: "لن أخوض في تفاصيل ما جرى مناقشته في الاجتماع، لكن هذا الأداء برمته كان قبيحا ومهينا وفوضويا"، مضيفا أن الحكومة الاسرائيلية نسجت "مسرحية هزلية" من هذه القضية
MENAFN06122023000208011052ID1107545575
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.