يديعوت أحرونوت: أهالي الأسرى المتحتجزين يطالبون باتفاق عاجل للإفراج عن ذويهم

MENAFN - Al Wakeel News)قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن ممثلي أهالي المختطفين بغزة بعثوا رسالة لمجلس الحرب تطالب بالتوصل لاتفاق عاجل للإفراج عنهم

والتقى رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم امس بعائلات الرهائن الذين افرجت عنهم حماس في مواجهة وصفها بعض الحاضرين بأنها كانت صاخبة ومليئة بالغضبوقد أثارت كلمة نتنياهو غضب الحاضرين الذين وصفوها بأنها ضرب من المغالطات و"مسرحية هزلية"، وفيها "إهانة لذكاء عائلات الأسرى"ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن أحد الحاضرين قوله: "لن أخوض في تفاصيل ما جرى مناقشته في الاجتماع، لكن هذا الأداء برمته كان قبيحا ومهينا وفوضويا"، مضيفا أن الحكومة الاسرائيلية نسجت "مسرحية هزلية" من هذه القضية