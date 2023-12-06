تعرف على أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.. وطرق العلاج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - على الرغم من أن علامات اضطراب ونقص الانتباه تظهر عادة في مرحلة الطفولة، إلا أنه في بعض الأحيان لا يتم اكتشاف الاضطراب إلا بعد البلوغ.

وأوضح الدكتور ماتياس رودولف أن اضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه، هو اضطراب أيضي عصبي بيولوجي، يرجع إلى عوامل وراثية، مشيراً إلى أن الدماغ يعاني من التحفيز الزائد المستمر، مع اختلال التوازن بين المواد الناقلة "الدوبامين" و"النورإبينفرين".



صعوبة التركيز والتخطيط

وأضاف أخصائي الطب النفسي الجسدي والعلاج النفسي الألماني أن أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين تتمثل في قلة الانتباه، وضعف التركيز، وكثرة الحركة والاندفاع والتصرف، وفقاً للغريزة وصعوبة التخطيط المنهجي للحياة اليومية، بالإضافة إلى النسيان والأرق وأحلام اليقظة والتقلبات المزاجية.



وتشمل العلامات أيضاً ممارسة الرياضة بشكل مفرط أو تعاطي المخدرات. وفي بعض الأحيان ينهي المرضى علاقتهم العاطفية دون سابق إنذار أو يتركون وظائفهم على نحو مفاجىء.



البرنامج العلاجي

وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض والعلامات للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

وأوضحت الدكتورة كارولين تسيمرمان أن البرنامج العلاجي لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يشمل العلاج الدوائي، مثل الأدوية، التي تؤثر على "الدوبامين" و"النورإبينفرين" في المخ، ما يساعد على التركيز بشكل أفضل.

وأضافت أخصائية طب الأعصاب الألمانية أن البرنامج العلاجي يتضمن أيضاً الخضوع للعلاج السلوكي المعرفي، والذي يساعد المريض على تنظيم حياته، والتخطيط لها بصورة أفضل.

وإذا كانت هناك أمراض أخرى مصاحبة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مثل الاكتئاب أو اضطراب القلق، فينبغي حينئذ أن يأخذها البرنامج العلاجي في الاعتبار.



مجالات العمل المناسبة

ومن ناحية أخرى، أشارت تسيمرمان إلى أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يتمتعون ببعض المميزات، حيث يمكنهم مثلاً التركيز بشكل مفرط عندما يجدون شيئاً مثيراً لاهتمامهم. لذا فهم مديرون مثاليون للأزمات، ويصبحون مستقلين عندما لا يعرف الآخرون ما يجب عليهم فعله.



وبناء على ذلك، يندرج المجال الفني أو مجال العروض أو مجال تكنولوجيا المعلومات ضمن مجالات العمل المناسبة لمرضى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وذلك بخلاف العمل المكتبي.

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