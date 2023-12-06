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ما هي أعراض 'بيرولا' متحور كورونا الجديد؟

12/6/2023 5:16:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال معهد روبرت كوخ بألمانيا إن متحور كورونا "بيرولا" الجديد، الذي يحمل الاسم العلمي BA.2.86، له أعراض مميزة، تتمثل في احمرار العين أو الشعور بحكة بها، والشعور بألم بأصابع اليد أو القدم، وتغيرات في الفم أو اللسان مثل تورم أو تقرحات في الفم واللسان، أو على الجانب الداخلي للفم والشفتين، والإسهال والطفح الجلدي.
وأشار المعهد إلى وجود أعراض أخرى تتمثل في السعال، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وبحة في الصوت، والحمى، وضعف حاسة الشم، والصداع والتعب.
واعتماداً على مسار المرض وشدته، يمكن أيضاً أن يعاني المريض من ضيق التنفس.


وأوصى المعهد الألماني بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا للفئات الأكثر عُرضة للمضاعفات الخطيرة لكورونا، وهي: الأشخاص فوق عمر 60 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السرطان، بالإضافة إلى الأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة.

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