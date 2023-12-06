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الغذاء والدواء: ارتفاع بسيط على أسعار بعض تراكيب حليب الرضع

12/6/2023 5:16:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن أسعار حليب الأطفال الرضع في الأردن متدنية بالمقارنة مع الدول الأخرى.

وقال مهيدات خلال جلسة رقابية، اليوم الأربعاء، إن سعر عبوة الحليب سعة 400 غرام في المملكة هو 4 دنانير وذات العبوة في الأسواق المجاورة هو 13 دينار.

وأضاف أن المؤسسة تعمل على الحفاظ على أسعار حليب الرضع حتى تكون بمتناول الجميع.

وأشار إلى أنه كان هناك ارتفاع بسيط بنسبة 6% على بعض التركيبات الخاصة خلال عام 2023 وهي التي تسمو إلى مرتبة العلاج وتصرف للأطفال الذين يعانون سوء الامتصاص أو عسر الهضم أو غيرها.

وبيّن مهيدات أن هذه التركيبات مدعومة من قبل الشركات العالمية ولوحظ الإقبال عليها من قبل المواطنين لتدني أسعارها بالمقارنة مع التراكيب الأصيلة التي هي مهمة لصحة ونمو الأطفال الرضع.

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