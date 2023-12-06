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عشرات المتدربين بالبيت الأبيض يتهمون بايدن بتجاهل مناشدات وقف الحرب بغزة

12/6/2023 5:16:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت قناة "إن بي سي"الأميركية إن عشرات المتدربين بالبيت الأبيض اتهموا بايدن في رسالة بتجاهل مناشدات الأميركيين وقف الحرب في غزة
وأضافت نقلا عن رسالة المتدربين في البيت الأبيض، قولهم "لن نبقى صامتين بعد الآن بشأن الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني"

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