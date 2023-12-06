عشرات المتدربين بالبيت الأبيض يتهمون بايدن بتجاهل مناشدات وقف الحرب بغزة

عشرات المتدربين بالبيت الأبيض يتهمون بايدن بتجاهل مناشدات وقف الحرب بغزة
التاريخ
12/6/2023 5:16:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت قناة "إن بي سي"الأميركية إن عشرات المتدربين بالبيت الأبيض اتهموا بايدن في رسالة بتجاهل مناشدات الأميركيين وقف الحرب في غزة
وأضافت نقلا عن رسالة المتدربين في البيت الأبيض، قولهم "لن نبقى صامتين بعد الآن بشأن الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني"
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