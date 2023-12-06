المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف قاعدة حرير في أربيل

المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف قاعدة حرير في أربيل
التاريخ
12/6/2023 5:16:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن استهداف قاعدة حرير في أربيل بطائرة مسيرة ردا على قصف قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها شنت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في العراق وسوريا.
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