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المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف قاعدة حرير في أربيل

12/6/2023 5:16:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن استهداف قاعدة حرير في أربيل بطائرة مسيرة ردا على قصف قطاع غزة.


ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها شنت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في العراق وسوريا.


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