الأطعمة الدهنية تضعف تعافي الجسم من التوتر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشارت دراسة جديدة إلى أن تناول الأطعمة الدهنية، خلال فترات التوتر، يضعف قدرة الجسم على التعافي من آثار التوتر.وأجرى الباحثون تجربة تحاكي التوتر اليومي، أظهرت أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون، قبل نوبة الضغط النفسي، يقلل من أكسجة الدماغ، ويسبب ضعف وظيفة الأوعية الدموية لدى البالغين.



وفي التجربة، شارك مجموعة من الشباب الأصحاء، وحصل كل مشارك على قطعتين من الكرواسون بالزبدة كوجبة إفطار.



ثم طُلب منهم إجراء عمليات حسابية ذهنية، وزيادة السرعة لمدة 8 دقائق، وتنبيههم عندما يقدمون إجابة خاطئة. وفي الوقت نفسه، كان بإمكان المشاركين رؤية أنفسهم على الشاشة أثناء قيامهم بالتمرين.



وبحسب النتائج التي نشرتها دورية "فرونتيرز إن نيوتريشن"، وجد الباحثون أن تناول الأطعمة الدهنية عند التعرض للإجهاد الذهني يقلل من وظيفة الأوعية الدموية بنسبة 1.74%.



وظل العلماء قادرين على اكتشاف انخفاض مرونة الشرايين لدى المشاركين، لمدة تصل إلى 90 دقيقة بعد انتهاء الحدث المجهد، بعدها عاد إلى طبيعته.



وقال جيت فيلدهوزن أستاذ علم النفس البيولوجي في جامعة برمنغهام: "لقد نظرنا إلى أشخاص أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، ورأينا مثل هذا الاختلاف الكبير في كيفية تعافي أجسادهم من التوتر عندما يأكلون".



وأضاف "الأطعمة الدهنية أمر مذهل. بالنسبة للذين لديهم بالفعل خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن أن تكون التأثيرات أكثر خطورة".

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