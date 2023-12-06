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بناء حدود بلا جدران: تعزيز الأمن الخيار الأمثل للمستخدمين

12/6/2023 5:16:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تساعدك واجهة One UI 6 على تعزيز إمكانات أجهزة جالكسي وحرية اختيار طريقة عمل جهازك. ونظراً لاعتمادنا على الهواتف الذكية في مختلف جوانب حياتنا أكثر من أي وقت مضى، بات الشعور بالتحكم جزءاً أساسياً من تجربة الهاتف المحمول الحديثة، لاسيما وأنك تتوقع أن الجهاز يعمل لصالحك، وألا يلحق بك أي أذى من خلاله.
وبما أنها توفر منظومة مفتوحة لتمكين المستخدمين من تحديد تجاربهم تبعاً لأولوياتهم، تدعم جالكسي دائماً حرية الاختيار. ومن منظور الأمن والخصوصية، أعتقد أنه يتعين على جالكسي أن تمنح المستخدمين المزيد من الفرص لإبداء الرأي حول كيفية حمايتهم، من خلال وجود خيارات تشجعك على التفكير فيما هو مناسب لك. إن هذه هي الفلسفة الكامنة وراء ميزة "الحجب الآلي" Auto Blocker التي يتم تقديمها ضمن واجهة One UI 6.
وتشتمل هذه الميزة على حزمة من الإجراءات الأمنية الإضافية والأحدث التي تنضم إلى مجموعة ابتكارات الأمن والخصوصية الثابتة من جالكسي. وبما أنه لا يوجد نوع واحد من التهديدات السيبرانية، يتوقع ألا يكون هناك نهج أمني واحد فقط. ولهذا السبب، تمنح الضمانات واسعة النطاق لهذه الميزة المزيد من الطرق المستخدمين للحفاظ على أمنهم، بما يتناسب مع ظروفهم وبأقل جهد ممكن.
وسأطرح الأمر هنا بطريقة أخرى، وهي أن أجهزة جالكسي تتيح للمستخدمين وضع حدودهم الخاصة من دون الحاجة إلى بناء جدران حولهم.
إقامة الحدود وليس بناء الجدران
من بين الخصائص التي توفرها ميزة Auto Blocker قدرتها على تمكين أو تعطيل التحميل الجانبي، ويقصد بذلك تثبيت تطبيق غير متوافر على المنصات الرسمية، مثل "غوغل بلاي" أو "غوغل ستور". ويحظى التحميل الجانبي بشعبية كبيرة، حيث يوجد العديد من الفوائد للمستخدمين، بما في ذلك التخصيص المحسن، والتحكم بالوظائف التي توفرها أجهزتهم.
وتوجد مجتمعات كاملة عبر شبكة الإنترنت للحصول منها على النصائح والتوجيهات، وتكون مخصصة للتحميل الجانبي الآمن والمسؤول، كما تشرح الطرق الجديدة لاستخدام أجهزة جالكسي التي تفتح إمكانات مثيرة. أما بالنسبة لمن يعتزمون القيام بالتحميل الجانبي، فلن يلاحظوا وجود أي تغيير في واجهة One UI 6، بفضل التعطيل الافتراضي لميزة Auto Blocker. وهنا قد يتساءل الكثيرون عن الفائدة من الاشتراك.
إننا نبحث باستمرار عن التهديدات الجديدة، ويلاحظ تزايد هجمات الهندسة الاجتماعية مثل التصيد الصوتي. ويحدث هذا عندما لا يستهدف المهاجم جهازاً بعينه، بل المستخدمين للإيقاع بهم ودفعهم لارتكاب أخطاء بشرية، ومن ذلك على سبيل المثال، قيام أحدهم بالاتصال بوالدتك متظاهراً بأنه من البنك، والاحتيال عليها لتثبيت برامج ضارة. لكن مع تنشيط ميزة Auto Blocker، سيتم اكتشاف مثل هذه المحاولة والعمل على حجبها.
وبالنسبة إلى أولئك الذين لا يتقنون أساليب تخصيص الأجهزة الشاملة، فإن تشغيل الميزة يضمن لهم مستوى إضافياً من راحة البال، بينما لا يتأثر أولئك الذين يحبون التخصيص. ولا يقتصر الأمر على حقيقة جالكسي باعتبارها منظومة تتيح اتخاذ خيارات مستنيرة، إلى جانب قدرتها على التكيف مع التغيرات في المشهد الرقمي، إذ تعني جالكسي أيضاً الحرية في إنشاء حدودك الخاصة، وتحريكها عندما ترغب في ذلك.
حزمة كاملة
يعد خيار تبديل التحميل الجانبي واحداً من الجوانب التي تتصف بها ميزة Auto Blocker، الغنية بالكثير من وسائل الحماية الأخرى، لتحمي المستخدمين بسهولة في سيناريوهات محتملة أخرى.
وإذا كنت ترغب بشحن هاتفك الذكي في المطار أو في أي مكان عام آخر، ربما تغفل قليلاً، وقد يغتنم شخص ما الفرصة للاستيلاء عليه، محاولاً اقتحامه عبر منفذ USB، خاصة وأن الجهاز يكون في متناول يده. لكن لحسن الحظ، تتدخل هنا ميزة Auto Blocker لتمنع الأوامر وعمليات التثبيت عبر كابل USB، ليصعب على أي شخص تجاوز جدران الأمن في جهازك.
وتضمن هذه الميزة للمستخدمين إمكانية استخدام تطبيقاتهم المفضلة بأمان، أو تجربة تطبيقات جديدة، لأنها تقوم بتشغيل عمليات الفحص الأمني للتطبيق، والبحث عن البرامج الضارة المحتملة. وتفتح أيضاً خاصية "حارس الرسائل" Message Guard التي تحول دون عمليات استغلال من "هجوم النقر الصفرية" Zero Click لتطبيقات المراسلة الشهيرة التابعة لجهات خارجية، بما في ذلك Messenger وTelegram و KakaoTalk و WhatsApp.
أحد مكونات المنظومة الآمنة
تعتبر ميزة Auto Blocker أحد الابتكارات الأمنية العديدة التي عملنا على تطويرها لتحسين الحماية بشكل أكبر، وقمنا بتحديث لوحة معلومات الأمن والخصوصية على أجهزة جالكسي، ليكون من السهل على المستخدمين رؤية ما يحدث لبياناتهم والتحكم بها.
ونقدم أيضاً أقوى ابتكاراتنا الأمنية إلى المزيد من الأجهزة مع توسيع نطاق Knox Vault ليشمل نماذج إضافية للهواتف الذكية وفئات المنتجات غير المحمولة الأخرى. وتحسباً للتطورات المستقبلية، قمنا بتحديث Knox Matrix التي تعكس رؤيتنا للمستقبل، حيث يمكن للأجهزة المتصلة حماية بعضها بعضاً. وقدمنا أيضاً طريقة أسهل وملائمة للغاية لتسجيل الدخول إلى الأجهزة.
ومن خلال ابتكار المزيد من الطرق التي تحافظ على أمنك في المزيد من الأماكن والأجهزة، نوفر لمستخدمينا الراحة التي ينشدونها، وخيارات أكبر حول السبل للاستمتاع بحياتهم، وهذا ما يتطلع إليه الجميع.




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