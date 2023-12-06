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الاحتلال يهدم منزلين وحظيرتي أغنام في جنوب الخليل

12/6/2023 5:16:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين وحظيرتي أغنام في جنوب محافظة الخليل.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع أم قصة في بادية يطا وهدمت منزلا مساحته 150 مترا مربعا ويقطنه الموطن محمد يوسف طعيمات وعائلته المكونة من 30 فردا وحظيرة أغنام لماشيته، كما هدمت منزلا مساحته 160 مترا مربعا ويقطنه المواطن محمد إبراهيم الأتيمين وعائلته المكونة من 25 فردا وحظيرة أغنام.
يُذكر أن الاحتلال صعد اعتداءاته بحق المواطنين الفلسطينيين في يطا وقرى وخرب ومسافر جنوب الخليل، من خلال هدم المنازل والمنشآت، ومنع المواطنين من البناء، وحرمانهم من الكهرباء ومياه الشرب، لحملهم على الهجرة عن منازلهم وترك أراضيهم لصالح توسيع البؤر الاستعمارية.




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