ضريبة الدخل تدعو أصحاب المنشآت للتأكد من التسجيل في نظام الفوترة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، على أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين والمحاسبين والمفوضين لديهم من القيام بتسجيل شركاتهم ومنشآتهم بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا.



وأوضح أبو علي أن التسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمكن المسجلين بالنظام من الاستفادة من المزايا التي توفرها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لهم ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة وتأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها منهم معاملة خاصة ومختلفة عند اختيار عينة التدقيق.



وشدد على أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت وكذلك الأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني ممن لم يقوم المدراء الماليين والمحاسبين أو المفوضين الضريبين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني حتى اليوم إلى أهمية التأكيد عليهم بسرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.

