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برلمانية فرنسية تطالب بلادها بفرض عقوبات على إسرائيل

12/6/2023 5:16:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالبت برلمانية فرنسية رئيسة حكومة بلادها إليزابيث بورن بحث الخطى من أجل فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي بسبب عدوانه المتواصل على قطاع غزة.


وقالت النائب الفرنسية إلما دوفور خلال مداخلتها في الجمعية الوطنية بحضور رئيسة الحكومة إليزابيث بورن "سيدتي الوزيرة، الهدنة انتهت، والجحيم عاد مجددا إلى الأرض هناك، مع وجود 1.9 مليون مواطن غزي نزحوا نحو الجنوب الذي لم يخل هو الآخر من القصف الإسرائيلي".


وتساءلت "كم من الوقت ستستمرون في السماح لنتنياهو في وضع كل منطقة الشرق الأوسط في خطر؟".

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