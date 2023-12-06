سرايا القدس: قصفنا حشود العدو بمحيط المركز الثقافي في بني سهيلا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت حشود العدو بمحيط المركز الثقافي في بني سهيلا بقذائف هاون، وإنها أيضا قصفت مستوطنة مفتاحيم برشقات صاروخية.
كما واعلنت مسبقا ان عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة مضادة للأفراد في محيط مسجد الظلال شرق خان يونس
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