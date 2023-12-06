بوابل من القذائف .. القسام تدك قوات للعدو في خانيونس

بوابل من القذائف .. القسام تدك قوات للعدو في خانيونس
التاريخ
12/6/2023 5:16:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إنها قامت بدك قوات العدو المتوغلة في المناطق الشرقية لخانيونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.
وكانت الكتائب أعلنت سابقا عن قصف موقع "كيسوفيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.
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