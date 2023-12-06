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بوابل من القذائف .. القسام تدك قوات للعدو في خانيونس

12/6/2023 5:16:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إنها قامت بدك قوات العدو المتوغلة في المناطق الشرقية لخانيونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.


وكانت الكتائب أعلنت سابقا عن قصف موقع "كيسوفيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.


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