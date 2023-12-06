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مرصد الأزهر يحذر من دعوات صهيونية لنزع سلطة الوقف الإسلامى عن المسجد الأقصى

12/6/2023 4:33:05 AM
(MENAFN- Youm7) قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن شرطة الاحتلال وافقت على الدعوة التي تقدمت بها منظمات الهيكل المزعوم بإقامة "مسيرة المكابين" بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، عشية الاحتفال بـ"عيد الحانوكا" اليهودي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، تحت عنوان "طرد الوقف من جبل الهيكل"، والتي تخطط لنزع سلطة الوقف الإسلامي الإداري على المسجد الأقصى المبارك وبسط السيادة الصهيونية الكاملة على مدينة القدس المحتلة وساحات المسجد الأقصى المبارك.





وأكد مرصد الأزهر أن منظمات الهيكل المزعوم واليمين المتطرف الصهيوني يسعى لاستغلال العدوان الغاشم على قطاع غزة وانشغال العالم بأسره بما يحدث داخل القطاع، لطرد الوقف الإسلامي من المسجد الأقصى المبارك، والمضي قدمًا في تأجيج وتيرة الحرب الدينية لتسريع قدوم حرب "جوج وماجوج- גוג ומגוג" التوراتية، وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض مصلى قبة الصخرة.



















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