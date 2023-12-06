استشهاد شاب فلسطينى وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال شمال الضفة

MENAFN - Youm7) استُشهد، اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني مُتأثرًا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوعين، فيما أصيب اثنان آخران برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية- في بيان، اليوم- أن الشاب أحمد نظمي غانم (30 عامًا)، استشهد مُتأثرًا بشظايا صاروخ أطلق من طائرة مُسيرة تابعة للاحتلال خلال اقتحامها لمخيم "طولكرم" قبل أسبوعين.

وباستشهاد الشاب الثلاثيني، يرتفع عدد شهداء محافظة "طولكرم" منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 44 شهيدًا، بينهم 19 من مخيم طولكرم.

في السياق.. قالت مصادر طبية إن مواطنين فلسطينيين أصيبا، برصاص قوات الاحتلال في مخيم "بلاطة" شرق محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة، وذلك بعد تسلل قوات خاصة إسرائيلية "مستعربة" للمخيم، ومحاصرتها منزلا، واندلاع مواجهات في المكان.



وأضافت المصادر، أن أحد الشابين المصابين حالته خطيرة، إذ أصيب برصاصة في الخاصرة، فيما أصيب الآخر بجروح حرجة للغاية في رأسه.





