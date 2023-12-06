الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 42 فلسطينيًا من الضفة الغربية

(MENAFN
- Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 42 فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم امرأة وطفل.
وقالت مصادر أمنية في شمال الضفة الغربية إن قوات الاحتلال اعتقلت 20 شخصًا من مدينة "جنين" ومُخيمها، وأربعة من "نابلس"، ورجلا ونجله من "قلقيلية"، وثلاثة من "طوباس" بينهم امرأة.
ومن جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ستة أشخاص، بينهم طفل من "الخليل"، وثلاثة من "بيت لحم".
ومن قرى رام الله بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أشخاص.
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