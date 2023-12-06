فصائل فلسطينية: موقفنا موحد بالتصدى لتهجير مواطنينا من غزة

(MENAFN
- Youm7) أكدت فصائل فلسطينية، على موقفها الموحد بالتصدي لتهجير الفلسطينيين من غزة، محذرة من أي تجاوب مع المشروع الإسرائيلي بالتهجير تحت عنواني المساعدة أو المناطق الآمنة.، نقلا عن القاهرة الإخبارية.
وكشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن موجة أخرى من النزوح تجري في غزة، محذرة من أن الوضع يزداد سوءا كل دقيقة.
أكدت أونروا، أن قطاع غزة بأكمله أصبح من أخطر الأماكن في العالم وليس به منطقة آمنة.
وأفاد إعلام فلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس، وسط الدفع بتعزيزات عسكرية، وأسفر ذلك عن إصابة شاب برصاص الاحتلال، في حين شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية.
وكشف مدير مستشفى غزة الأوروبي، عن وصول أعداد كبيرة من المصابين إلى المستشفى بسبب القصف الإسرائيلي.
وأعلنت الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 100 شهيد بمستشفى كمال عدوان لا يسمح الاحتلال بدفنهم، مؤكدة أن شمال غزة بالكامل أصبح دون خدمات صحية.
أضافت الصحة الفلسطينية، وجود ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة، كاشفا عن أن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان وهو على بعد كيلومتر واحد من كل اتجاه.
أشارت إلى أن مستشفى كمال عدوان أصبح دون وقود، والاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك داخله.
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