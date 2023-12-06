فصائل فلسطينية: موقفنا موحد بالتصدى لتهجير مواطنينا من غزة

MENAFN - Youm7) أكدت فصائل فلسطينية، على موقفها الموحد بالتصدي لتهجير الفلسطينيين من غزة، محذرة من أي تجاوب مع المشروع الإسرائيلي بالتهجير تحت عنواني المساعدة أو المناطق الآمنة.، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وكشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن موجة أخرى من النزوح تجري في غزة، محذرة من أن الوضع يزداد سوءا كل دقيقة.

أكدت أونروا، أن قطاع غزة بأكمله أصبح من أخطر الأماكن في العالم وليس به منطقة آمنة.

وأفاد إعلام فلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس، وسط الدفع بتعزيزات عسكرية، وأسفر ذلك عن إصابة شاب برصاص الاحتلال، في حين شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية.

وكشف مدير مستشفى غزة الأوروبي، عن وصول أعداد كبيرة من المصابين إلى المستشفى بسبب القصف الإسرائيلي.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 100 شهيد بمستشفى كمال عدوان لا يسمح الاحتلال بدفنهم، مؤكدة أن شمال غزة بالكامل أصبح دون خدمات صحية.

أضافت الصحة الفلسطينية، وجود ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة، كاشفا عن أن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان وهو على بعد كيلومتر واحد من كل اتجاه.

أشارت إلى أن مستشفى كمال عدوان أصبح دون وقود، والاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك داخله.



