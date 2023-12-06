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محافظة القاهرة تطلق أسماء عدد من الشهداء على بعض المدارس والمشروعات

12/6/2023 4:32:58 AM
(MENAFN- Youm7) وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على إطلاق اسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن، وهم اسم العميد ابراهيم الرفاعي علي كوبرى العاشر سابقا بحي المعادي ، واسم الفريق محمد سعيد الماحي على الكوبري الواقع بطريق صلاح سالم اعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الابطال بمصر القديمة ، وإطلاق اسم
المستشار عبد المجيد محمود على محور شمال شارع ٩ بالمقطم ، وإطلاق اسم الفنان عادل امام علي الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.



كما وافق المجلس على إطلاق اسم البطل الشهيد رائد شرطة محمد أنور جمعة عبد الكريم على مدرسة الهلال الأحمر التجريبية لغات بإدارة البساتين التعليمية ، والبطل الشهيد مقدم شرطة احمد كمال شعلان على شارع الرشاد بحى المطرية،
والبطل الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق على الطريق الذى يربط محور الأوتوستراد بمحور حسب الله الكفراوي بالبساتين،
والبطل الشهيد مساعد شرطة محمد على صابر على على شارع سليمان عبد الجواد بحدائق القبة،
والبطل الشهيد شريف حجاج مناع على مدرسة السلحدار بمصر الجديدة، واسم م. حسن رشدان على الشارع المار بأرض حديقة المشتل بمصر الجديدة،
واسم د. ياسين عبد الغفار على شارع عمارات هيئة التصنيع المتفرع من مكرم عبيد بشرق مدينة نصر.


















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