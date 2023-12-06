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حكاية وطن.. منع الصرف الصناعى على نهر النيل بخطط إصحاح بيئى

12/6/2023 4:32:58 AM
(MENAFN- Youm7) شهد مجال تحسين نوعية الميا تنفيذ العديد من المشاريع، ضمن حكاية وطن التى لا تنتهى فى خطط القيادة السياسية على مدار 10 سنوات ، حيث انه لم تقل نوعية المياه عن اهتمام القيادة السياسية بتحسين نوعية وجودة الهواء، فوضعت الخطط ونفذتها بحسم ودأب من أجل تحسين نوعية المياه.



من أهم مشروعات تحسين نوعية المياه مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بتكلفة وصلت
25 مليون دولار، لخفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط شركة أبو قير للأسمدة وذلك بمقدار 4.457 طن لكل عام.




‏من أهم المشروعات أيضا مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبو قرقاص، للحد من الصرف الصناعي غير المباشرعلي نهر النيل، بتكلفة وصلت 91 مليون جنيه.




تركيب برج تبريد بشركة سكر أرمنت للحد من الصرف مباشر علي نهر النيل بتكلفة 1.9مليون يورو، كما تم
وقف صرف شركة سماد أسيوط نهائيًا علي نهر النيل، ومتابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي 12 موقع تابعة لـتسع شركات،
















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