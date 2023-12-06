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نقيب العاملين بالزراعة: تنسيق مع اللجان النقابية لتوفير وسائل انتقال للمشاركين بالانتخابات

12/6/2023 4:32:58 AM
(MENAFN- Youm7) قال المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام لاتحاد العمال، إن غرفة العمليات المركزية للنقابة العامة برئاسته ستتابع سير عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية، خلال أيام 10, 11, 12 ديسمبر الجارى، ومتابعة الغرف الفرعية بالمحافظات ومعدلات المشاركة من قبل الأعضاء بكافة المحافظات، فضلا عن المتابعة مع كافة قطاعات النقابة على مستوى الجمهورية لحشد الناخبين وتوفير وسائل الانتقال لهم.



وأوضح مرسال، تواجد رئيس الغرفة المركزية بمقر النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي في اللجنه العليا على مدار الساعة، لحشد العمال لصالح دعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، وذلك بقطاعات الزراعة والرى بمديرياتها المختلفة بالتنسيق مع رؤساء اللجان النقابية التابعه للنقابة العامة وكذلك قطاعات الصيد وقطاعات واستصلاح الأراضي، واللجان التنسيقية للعاملين بالزراعة بجمع المحافظات، وكذلك سكرتارية المرأة بجميع أنحاء الجمهورية.



ولف رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، أنه تم تخصيص أرقام تليفون للتواصل و الاستفسار خلال أيام الاقتراع،
هى:

01006767319

01289857929



كان قد عقد عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لقاء موسعاً مع عضوات سكرتارية المرأة بالنقابة العامة من كافة المحافظات، وذلك بهدف تكليفهن بضرورة العمل على تشجيع كافة المنتسبات لعضوية النقابة العامة والمحيطين بهن للنزول للإدلاء بأصواتهن فى العملية الانتخابية، وممارسة حقهن الانتخابى والظهور بالمظهر المشرف الذى يليق بمصر وبمكانتها وريادتها أمام العالم أجمع فى هذا العرس الانتخابى الفريد من نوعه.


















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