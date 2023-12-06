مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء حادث إطلاق نار شرق العاصمة البريطانية

MENAFN - Youm7) أكدت شرطة العاصمة البريطانية، أن سيدة تبلغ من العمر 42 عاما لقيت حتفها فيما أصيب اثنان آخران إثر تعرضهم لإطلاق نار في منطقة "هاكني" الواقعة شرقي لندن.





ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن الشرطة قولها - إنه تم العثور على ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية، من بينهم سيدة توفيت في مكان الحادث فيما تم نقل رجل يبلغ من العمر 20 عاما وصبي 16 عاما إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.





وأضافت القناة أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث، إلا أنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.



