وزير خارجية النرويج: لا توجد مناطق آمنة فى غزة ويجب تجديد وقف إطلاق النار

(MENAFN
- Youm7) أكد وزير خارجية النرويج، اسبن بارث ايد، أنه لا توجد مناطق آمنة في قطاع غزة.
وعبر اسبن بارث - في بيان صحفي نقلته سفارة النرويج بالقاهرة اليوم الأربعاء، عن انزعاجه الشديد مما وصفه بأنه "كارثة" في قطاع غزة.
وأضاف وزير الخارجية النرويجي" أن 1,8 مليون شخص قد فروا من منازلهم، ومن الخطير للغاية تقديم المساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي، وإطلاق سراح الرهائن، وحماية جميع المدنيين، وتجديد وقف إطلاق النار".
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