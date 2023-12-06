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وزير خارجية النرويج: لا توجد مناطق آمنة فى غزة ويجب تجديد وقف إطلاق النار

12/6/2023 4:32:55 AM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير خارجية النرويج، اسبن بارث ايد، أنه لا توجد مناطق آمنة في قطاع غزة.

وعبر اسبن بارث - في بيان صحفي نقلته سفارة النرويج بالقاهرة اليوم الأربعاء، عن انزعاجه الشديد مما وصفه بأنه "كارثة" في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية النرويجي" أن 1,8 مليون شخص قد فروا من منازلهم، ومن الخطير للغاية تقديم المساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي، وإطلاق سراح الرهائن، وحماية جميع المدنيين، وتجديد وقف إطلاق النار".








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