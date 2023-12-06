مصرع 17 شخصا وإصابة 11 آخرين جراء سقوط حافلة بواد فى الفلبين

MENAFN - Youm7) لقى 17 شخصا على الأقل مصرعهم -من بينهم كيني- وأصيب 11 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء سقوط حافلة ركاب في واد عميق ببلدة "هامتيك" في مقاطعة "أنتيك" الفلبينية.

وقال مسئولون فلبينيون - وفقا لقناة "إيه بي سي" الأمريكية - إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة قادمة من مقاطعة "إلويلو" حيث فقد سائقها وهو من بين القتلى، السيطرة عليها بعدما اصطدمت بسياج خرساني ثم سقطت في الوادي.. مشيرين إلى أن 7 من المصابين حالتهم حرجة.

وأضافت القناة أن عمليات البحث عن الضحايا انتهت، إلا أن المسئولين طالبوا رؤساء القرى بإبلاغ مسئولي الطوارئ في حال العثور على المزيد من الضحايا في موقع الحادث.

وتعد حوادث الطرق في الفلبين من الأمور الشائعة بسبب عدم الالتزام بقوانين المرور والسيارات المتهالكة وغيرها.



