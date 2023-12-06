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أكسيوس: إسرائيل لديها استعداد لمناقشة مستقبل غزة ما بعد الحرب

12/6/2023 4:32:55 AM
(MENAFN- Youm7)

أظهرت إسرائيل استعدادا لمناقشة الخطط والتصورات المقترحة الخاصة بمستقبل غزة بعد الحرب، وفقا لما قاله مسئولين أمريكيين كبار على دراية مباشرة بالمحادثات التي جرت اخلال هذا الأسبوع بين حكومة نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كشف مصدر لموقع اكسيوس أن فريق الرئيس بايدن كان يضغط على إسرائيل منذ المراحل الأولى من الحرب لوضع خطة لما سيحدث في غزة بعد الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 16000 شخص حتى الآن.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن الولايات المتحدة تريد تجنب فراغ الحكم والأمن في غزة بعد الحرب الذي قد يسمح لفصائل المقاومة بإعادة بناء نفسها مرة أخرى، وأضاف احد المسئولين إنه في المحادثات التي جرت، الأسبوع الجاري، مع فيل جوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، كان المسؤولون الإسرائيليون "مستعدون للحديث عن المستقبل" في غزة.

كما أعربت الإدارة الأميركية عن قلقها من أن إسرائيل قد تواصل عمليتها البرية العسكرية في جنوب غزة بالتكتيك نفسه كما فعلت في الجزء الشمالي من القطاع.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن جوردون أطلع الإسرائيليين على محادثات هاريس مع القادة العرب حول ما سيحدث بعد انتهاء الحرب في غزة وعرض ما طرحته هاريس علنا حول كيفية رؤية الإدارة الامريكية لإعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة بعد القتال.

ووفقا للتقرير يريد المسؤولين الأمريكيين التواجد على الارض كل أسبوع حتى يتمكنوا من التواصل مع الإسرائيليين والفلسطينيين وجها لوجه بشأن مستقبل غزة









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