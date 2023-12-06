Wednesday, 06 December 2023 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سمر حمزة: المطبخ والزواج مش هيعطلونى من حلم ميدالية فى أولمبياد باريس

12/6/2023 4:32:51 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارع والمصنفة الأولى على العالم، أن الزواج لن يشغلها عن الاستمرار في طريق حلمها بتحقيق ميدالية أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بباريس العام المقبل .

وقالت سمر حمزة في تصريحات خاصة لليوم السابع أنها ليست أول لاعبة تتزوج وتكمل مسيرتها الرياضية، والمشاركة في البطولات، فهناك أكثر من لاعبة تزوجت وأكملت مشاركتها في بطولات وحققت الكثير من البطولات، وهم قدوة لنا ونتعلم منهم ونسيرعلى نهجهم.

وأضافت بطلة العالم في المصارعة أن الدولة المصرية تدعم المرأة المصرية وتمكنها في العديد من المناصب، فالمرأة المصرية قادرة على تحمل المسئوليات، وهي بالفعل على قدر المسئولية وقادرة على الوصول الى حلمها.


وأختتمت سمر حمزة حديثها انها بطلة عالم، ومصنفة الأولى على العالم ، ومن السهل أن تحقق ميدالية وان تحقق حلمها قائلة :" المطبخ والجواز مش هيعطلونى عن البطولات وعن ميدالية الاولمبياد"









MENAFN06122023000132011024ID1107545409

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث