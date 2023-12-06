سمر حمزة: المطبخ والزواج مش هيعطلونى من حلم ميدالية فى أولمبياد باريس

MENAFN - Youm7) أكدت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارع والمصنفة الأولى على العالم، أن الزواج لن يشغلها عن الاستمرار في طريق حلمها بتحقيق ميدالية أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بباريس العام المقبل .

وقالت سمر حمزة في تصريحات خاصة لليوم السابع أنها ليست أول لاعبة تتزوج وتكمل مسيرتها الرياضية، والمشاركة في البطولات، فهناك أكثر من لاعبة تزوجت وأكملت مشاركتها في بطولات وحققت الكثير من البطولات، وهم قدوة لنا ونتعلم منهم ونسيرعلى نهجهم.

وأضافت بطلة العالم في المصارعة أن الدولة المصرية تدعم المرأة المصرية وتمكنها في العديد من المناصب، فالمرأة المصرية قادرة على تحمل المسئوليات، وهي بالفعل على قدر المسئولية وقادرة على الوصول الى حلمها.



وأختتمت سمر حمزة حديثها انها بطلة عالم، ومصنفة الأولى على العالم ، ومن السهل أن تحقق ميدالية وان تحقق حلمها قائلة :" المطبخ والجواز مش هيعطلونى عن البطولات وعن ميدالية الاولمبياد"







