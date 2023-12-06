سمر حمزة: المطبخ والزواج مش هيعطلونى من حلم ميدالية فى أولمبياد باريس

(MENAFN
- Youm7) أكدت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارع والمصنفة الأولى على العالم، أن الزواج لن يشغلها عن الاستمرار في طريق حلمها بتحقيق ميدالية أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بباريس العام المقبل .
وقالت سمر حمزة في تصريحات خاصة لليوم السابع أنها ليست أول لاعبة تتزوج وتكمل مسيرتها الرياضية، والمشاركة في البطولات، فهناك أكثر من لاعبة تزوجت وأكملت مشاركتها في بطولات وحققت الكثير من البطولات، وهم قدوة لنا ونتعلم منهم ونسيرعلى نهجهم.
وأضافت بطلة العالم في المصارعة أن الدولة المصرية تدعم المرأة المصرية وتمكنها في العديد من المناصب، فالمرأة المصرية قادرة على تحمل المسئوليات، وهي بالفعل على قدر المسئولية وقادرة على الوصول الى حلمها.
وأختتمت سمر حمزة حديثها انها بطلة عالم، ومصنفة الأولى على العالم ، ومن السهل أن تحقق ميدالية وان تحقق حلمها قائلة :" المطبخ والجواز مش هيعطلونى عن البطولات وعن ميدالية الاولمبياد"
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