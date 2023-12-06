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الشباب والرياضة تُطلق حملة « اعرف لجنتك » بالمراكز الشبابية

12/6/2023 4:32:51 AM
(MENAFN- Youm7) في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية
في الانتخابات الرئاسية 2024 ، أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، حملة بمختلف المراكز الشبابية وعدة منافذ في ميادين محافظات الجمهورية ،
تحت عنوان «اعرف لجنتك » لتعريف أعضاء المراكز والمناطق المحيطة بأماكن لجان الناخبين التصويتية في انتخابات الرئاسة 2024 المقرر إقامتها خلال أيام 10 و11 و 12 ديسمبر الجاري.



ويشارك في الحملة عدد كبير من أعضاء برلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly
وعدد من الكيانات والقيادات الشبابية ، يهدف مساعدة الناخبين في معرفة عناوين اللجان الانتخابية لهم، وكتابة استمارة بعنوان اللجنة لكل ناخب.




من جانبه ،
قال الدكتور أشرف صبحي ، إن الحملة انطلقت من مختلف المراكز الشبابية وعدة منافذ في ميادين محافظات الجمهورية ، بهدف التسهيل التام على الناخبين في معرفة اللجان الخاصة بكل ناخب للقيام بحقه الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية
والمشاركة في العملية الديمقراطية التي تساهم في تشكيل المشهد السياسي ، مشيرًا إلي أن مصر تستعد
للعرس «الانتخابي، ذلك الحدث الكبير والاستحقاق الدستورى الذي يعد واجباً وطنيا في ظل تلك المرحلة الحرجة بل وتكليف لا يجوز للناخب التنازل عنه إذ هو حق كفله له الدستور والقانون وهو ما يضع المسئولية على المواطن ، وأن النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية هي رسالة للعالم عن الصورة القومية لمصر أمام العالم أجمع يجسدها ذلك العرس الديمقراطي الذي يضع الضرورة على الناخب في النزول والمشاركة في ذلك الاستحقاق الدستوري.



أشار " صبحي " الي أن الحملة تهدف أيضا
تعريف الناخبين
بأماكن المقرات الإنتخابية التابعين لها المواطنين بالرقم القومي ،

عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للإنتخابات ، وقاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات
، وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين المقرات
التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.





اعرف لجنتك 1



اعرف لجنتك الانتخابية



اعرف لجنتك بمراكز الشباب



اعرف لجنتك















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