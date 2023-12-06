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ياسر إبراهيم يقود دفاع الأهلي أمام شباب بلوزداد

12/6/2023 4:32:51 AM
(MENAFN- Youm7) اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من تدعيم فريقه في مباراته أمام شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة بكدمة أعلى الركبة.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة بكدمة أعلى الركبة في نهاية مباراة فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني وتم استبداله قبل انتهاء المباراة ونزول خالد عبد الفتاح بدلا منه.

وانتظم ياسر إبراهيم في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل طبيعي النهائي وبات جاهزا للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد.

واطمأن الجهاز الطبي للأهلي أن إصابة ياسر إبراهيم في مباراة يانج أفريكانز كانت بسيطة وتم استبداله خلال تلك المباراة للحفاظ عليه.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري.








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