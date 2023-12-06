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الدعوة عامة للجماهير بالفجيرة لحضور سوبر الأهلى والزمالك

12/6/2023 4:32:51 AM
(MENAFN- Youm7)




أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة الأهلى والزمالك المحدد لها السبت المقبل بالفجيرة بالإمارات فى السوبر المصرى لكرة اليد الدعوة العامة للحضور الجماهيرى .



أسند الإتحاد الدولى لكرة اليد مهمة إدارة لقاء الأهلى أمام الزمالك فى السوبر المصرى المحدد له السبت القادم بالإمارات لطاقم حكام مونتنيجرى وهما ميلوس رازناتوفيتش و ايفان بافيسيفيتش .



ومن المنتظر أن تغادر بعثة يد الزمالك الواحدة صباح غدا الخميس، بينما تتوجه بعثة يد الأهلى ظهر نفس اليوم .



وشهدت المواجهة الأخيرة التى جمعت كلا الفريقين فوز الأهلى بفارق هدف وحيد فى ختام المرحلة الأولى من دورى المحترفين للموسم الحالى .



تنطلق المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 6 فبراير المقبل عقب انتهاء مشاركة اللاعبين الدوليين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير القادم .



وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.












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