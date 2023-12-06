الإسماعيلى يكشف مستجدات أزمة رفع إيقاف القيد في يناير المقبل

MENAFN - Youm7) أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلى ، أن مجلس إدارة ناديه بقيادة نصر أبو الحسن يعمل على قدم وساق، لحل أزمة رفع إيقاف القيد، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال مدرب الإسماعيلى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "نعمل على حل مشكلة القيد بالاعتماد على المجموعة اللى متواجدة معانا حاليا، من اللاعبين لحل هذه الأزمة وعدم التأثير بشكل كامل على الفريق".

وقال حمد إبراهيم: "كلمة رفع القيد البعض يراها سهله ولكن ورآها الكثير، ومسؤولو الإسماعيلى بدأوا فى التحرك من أجل حل أزمة القيد، قبل الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يتمكن النادى من إبرام صفقات جديدة، خلال الميركاتو الشتوى المقبل".

يواجه فريق الإسماعيلى عصر اليوم الأربعاء، فريق القناة فى مباراة ودية، ضمن برنامج الاستعداد لاستكمال مشوار الفريق بالمسابقة المحلية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فريق إنبى على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة دورى nile لهذا الموسم.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفنى بتجهيز البدلاء والذين لم يشاركوا فى لقاء البنك الأهلى خلال الودية من أجل الحفاظ على جاهزيتهم، تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم خلال اللقاءات الرسمية المقبلة.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا بنتيجة 2-1 أمام البنك الأهلى فى اللقاء الذى أقيم على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدورى المصرى الممتاز.



