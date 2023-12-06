سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 52 سنتا ليبلغ 37ر81 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 12 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 52 سنتا ليبلغ 37ر81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 85ر80 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا لتبلغ 20ر77 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا لتبلغ 32ر72 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
MENAFN06122023000071011013ID1107545403
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.