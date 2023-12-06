استشهاد 3 فلسطينيين يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 262 منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 6 - 12 (كونا) -- استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء لترتفع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 470 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري بينهم 262 شهيدا منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا أحدهم متأثرا بجروحه فيما اصيب ثلاثة اخرون خلال حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال بالضفة الغربية.
وأوضحت ان الفتى عبدالرحمن بني عودة (16 عاما) استشهد جراء اصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة (طمون) القريبة من مدينة (طوباس).
واضافت ان الشاب معاذ زهران (23 عاما) من مخيم (الفارعة) للاجئين قرب (نابلس) استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.
وافادت بأن الشاب احمد غانم (30 عاما) استشهد متأثرا بإصابة حرجة برصاص الاحتلال في (طولكرم) قبل نحو أسبوع مشيرة الى اصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال اثناء اقتحام مخيم (الدهيشة) بمدينة (بيت لحم) حالة أحدهم حرجة جدا.(النهاية)
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