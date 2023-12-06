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استشهاد 3 فلسطينيين يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 262 منذ 7 أكتوبر

12/6/2023 4:32:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 6 - 12 (كونا) -- استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء لترتفع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 470 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري بينهم 262 شهيدا منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا أحدهم متأثرا بجروحه فيما اصيب ثلاثة اخرون خلال حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال بالضفة الغربية.
وأوضحت ان الفتى عبدالرحمن بني عودة (16 عاما) استشهد جراء اصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة (طمون) القريبة من مدينة (طوباس).
واضافت ان الشاب معاذ زهران (23 عاما) من مخيم (الفارعة) للاجئين قرب (نابلس) استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.
وافادت بأن الشاب احمد غانم (30 عاما) استشهد متأثرا بإصابة حرجة برصاص الاحتلال في (طولكرم) قبل نحو أسبوع مشيرة الى اصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال اثناء اقتحام مخيم (الدهيشة) بمدينة (بيت لحم) حالة أحدهم حرجة جدا.(النهاية)

ن ق / م ن م



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