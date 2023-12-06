Wednesday, 06 December 2023 01:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الصحة: الرعاية الصحية تتصدر أولويات برامج الحكومة التنموية ونوليها اهتماما بالغا

12/6/2023 4:32:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 6 – 12 (كونا) –- أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور منذر الحساوي اليوم الأربعاء اهتمام الوزارة البالغ بالرعاية الصحية باعتبارها من أولويات برامج الحكومة التنموية.
وقال الحساوي في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الكويت الخامس للرعاية الصحية الأولية نيابة عن راعي المؤتمر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن الكويت من الدول الرائدة في المجال الصحي لما حققته من إنجازات عبر نهضتها المشهودة كما حققت هدف (الصحة للجميع) في تسعينيات القرن الماضي من خلال خدمات شاملة لا يزال تقديمها مستمرا للمواطنين والمقيمين.
وأضاف أن ذلك يشمل العديد من الجهود التي تتماشى مع الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع مشيرا إلى سعى الكويت بشكل حثيث وجهود متواصلة للسير بذلك النظام الصحي قدما نحو مزيد من التطور وإحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية.
ولفت إلى الحرص على جعل الكويت في مصاف الدول التي تتميز بمعدلات نمو مستدامة مع الحرص على تطوير أنظمة وإجراءات التدريب والتطوير المهني للكوادر الطبية مبينا أن تقوية الرعاية الصحية الأولية أمر جوهري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعلقة بالصحة والتغطية الصحية الشاملة ما يسهم في بلوغ أهداف تتجاوز نطاق هدف الصحة الجيدة.
وأشار الحساوي إلى صدور قرار وزاري مؤخرا بإنشاء قطاع الرعاية الصحية لضمان حصول الأشخاص على رعاية شاملة والتي تقدم بواسطة فريق طبي متكامل تشارك فيه العديد من المهن الصحية مع الالتزام بالعدالة والإنصاف بالحق الأساسي في التمتع بأعلى مستوى من الصحة في ظل منظومة صحية مؤهلة للاستجابة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية السريعة.
من جانبها قالت رئيسة المؤتمر ومديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية الدكتورة دينا الضبيب إن المؤتمر يعتبر منصة مهمة لجميع المشاركين لتبادل الأفكار في سبل تحسين جوهر شبكة الرعاية الصحية الأولية التي تعد محورا حيويا في بناء نظام صحي فعال في التشخيص المبكر والعلاج والوقاية ما يسهم في تحسين جودة الحياة.
وأضافت الضبيب أن الرعاية الصحية هي شراكة فاعلة بين الفرد والطاقم الطبي تتيح للأفراد المشاركة الفعالة في اتخاذ قرارات صحية مستنيرة ويشجع على التفاعل الإيجابي مع النظام الصحي مستعرضة الهيكل الاستراتيجي لبوابة الرعاية الصحية الأولية وما تقدمه من خدمات تحت مظلة 115 مركزا صحيا.
وذكرت أن عدد زيارات المرضى والمراجعين بلغ هذا العام نحو 19 مليون زيارة بينما بلغ متوسط عدد الزيارات الشهرية 6ر1 مليون زيارة مشيرة إلى أن الرعاية الصحية الأولية تضم تسعة برامج صحية في مختلف التخصصات لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
وذكرت أن هناك 97 عيادة للأمراض المزمنة و56 عيادة للصحة النفسية و84 عيادة الطفل السليم و102 عيادة لمرضى السكري و49 عيادة لهشاشة العظام إضافة إلى ما تم من توسع في عيادات فحص قاع العين والقدم السكري وكبار السن والسمنة والإقلاع عن التدخين.
وأشارت إلى الدور المحوري والريادي لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية في تعزيز قدرات أطباء طب العائلة العاملين على امتداد شبكة منظومة الرعاية الصحية الأولية وحديثي التخرج في تقديم برامج تدريبية مبتكرة.
وكشفت عن حصول المعهد على الاعتراف الشامل متضمنا البرنامج التدريبي والإكلينيكي على مدار خمسة أعوام من الكلية الملكية البريطانية للممارسين العامين الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط إضافة الى اعتماد المعهد مؤخرا لبرنامج الدبلوم المهني في الممارسة الطبية العامة.
وأشارت إلى تبني مراكز الرعاية الصحية استراتيجيات رقمية لتكون تلك الجهود نبراسا يضيء طريق تحسين خدمات الرعاية الصحية ومنها إطلاق خدمة الحصول على إجازة مرضية دون استشارة طبية عبر المنصات الالكترونية.
وقالت الضبيب إن مبادرة خدمة الزيارات المنزلية لطريحي الفراش وكبار السن وذوي الإعاقة الحركية الشديدة لتقديم خدمات صحية متكاملة متعددة التخصصات للرعاية الأولية بالتعاون مع الرعاية الثانوية تعزز مفهوم الاعتناء التام بتلك الفئات والإسهامات القيمة التي قدمها كبار السن.
وذكرت أن المؤتمر يتناول 33 محاضرة علمية بمشاركة 32 طبيبا ومختصا على مدى ثلاثة أيام للوصول إلى قرارات وتوصيات ملموسة تعزز مفهوم مستجد للرعاية الأولية في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية.
من ناحيته أعرب أمين الصندوق الفخري للكلية الملكية البريطانية للممارسين العاملين ومدير مكتب الاعتراف الدولي الدكتور ستيف مولي عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر معربا عن تطلعه لمعرفة المزيد عن الرعاية الصحية الأولية الكويتية.
وقال مولي إن الكلية الملكية تعمل بالشراكة مع الكويت منذ عام 1983 بدأت بالمشاركة في تقديم دبلوم في طب الأسرة باعتباره حجر الأساس لأي برنامج آخر وفي وقت لاحق قامت الكويت بتطوير برنامج تدريبي للأطباء المقيمين يشرف عليه معهد الكويت للتخصصات الطبية والذي حصل على الاعتماد عام 2005.
وأوضح انه في أكتوبر 2023 قامت الكلية بزيارة اعتماد إلى الكويت وتقييم البرنامج ووجدت أنه يطبق المعايير الدولية الذهبية لافتا الى أن البرنامج يتكون من 47 مركز تدريب و74 مدربا سريريا و12 مدربا وما يقرب من 400 مقيم. (النهاية)

م ر ف / ز ح م / ع ج ر




MENAFN06122023000071011013ID1107545397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث